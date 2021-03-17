家族辦公室協會：63%受訪者料跨境理財通令業務增長
文章日期：2021年3月17日 17:26
香港家族辦公室協會進行了一項調查，主要調查顯示，有96%受訪者認為，「跨境理財通」將會為香港私人財富管理及家族辦公室行業的發展帶來相對優勢。當中63%受訪者表示，「跨境理財通」的推行會對其業務產生正面影響。
該協會指出，有34% 受訪者預期公司業務會因「跨境理財通」而增長10%以下，另分別有20%及9%受訪者預期，公司業務會因「跨境理財通」，業務會分別有10%至20%及25%以上增長。近74%銀行業受訪者、68%的財富及資產管理業界、66%專業服務受訪者，及63%家族辦公室受訪者，認為業務會受益於「跨境理財通」而令收入會增加。
有關調查顯示，64%來自財富及資產管理行業的受訪者認為，香港是亞太區家族辦公室的樞紐。受訪者表示，推動香港成為全球家族辦公室樞紐的三大因素，包括為家族辦公室業務而設清晰的規管制度、良好的稅收制度，及具備能滿足家族辦公室需要技能的專業人。
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