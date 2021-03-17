該協會指出，有34% 受訪者預期公司業務會因「跨境理財通」而增長10%以下，另分別有20%及9%受訪者預期，公司業務會因「跨境理財通」，業務會分別有10%至20%及25%以上增長。近74%銀行業受訪者、68%的財富及資產管理業界、66%專業服務受訪者，及63%家族辦公室受訪者，認為業務會受益於「跨境理財通」而令收入會增加。

有關調查顯示，64%來自財富及資產管理行業的受訪者認為，香港是亞太區家族辦公室的樞紐。受訪者表示，推動香港成為全球家族辦公室樞紐的三大因素，包括為家族辦公室業務而設清晰的規管制度、良好的稅收制度，及具備能滿足家族辦公室需要技能的專業人。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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