該集團期內出售葡萄牙Iberwind業務錄得一次性收益，局部抵銷溢利跌幅。每股派末期息2.04元，按年增加0.49%。期內電能的現金水平按年增加11.3%，達到54.27億元。不過期內則由淨流動資產，變成淨流動負債13.44億元。淨現金水平17.87億元，按年增加14.77%。

按地區劃分，英國業務溢利達24.6億元，按年減少29.49%；港燈（2638）提供的溢利貢獻則達9.12億元，按年增加17.37%；澳洲業務的溢利有13.29億元，按年減少8.03%；內地業務的貢獻只有0.98億元，按年大減76.39%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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