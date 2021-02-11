電能實業全年盈利跌14%至61.32億 末期息微增約0.5%
文章日期：2021年3月17日 16:52
電能實業（0006）公布2020年12月底止全年業績，期內受到英國重新計量遞延稅項負債而產生一次性非現金支出7.8億元，另因為內地兩座燃煤電廠合作經營期屆滿後，當地業務貢獻減少，加上新冠肺炎疫情影響，致全年股東應佔溢利為61.32億元，按年下跌14%。
該集團期內出售葡萄牙Iberwind業務錄得一次性收益，局部抵銷溢利跌幅。每股派末期息2.04元，按年增加0.49%。期內電能的現金水平按年增加11.3%，達到54.27億元。不過期內則由淨流動資產，變成淨流動負債13.44億元。淨現金水平17.87億元，按年增加14.77%。
按地區劃分，英國業務溢利達24.6億元，按年減少29.49%；港燈（2638）提供的溢利貢獻則達9.12億元，按年增加17.37%；澳洲業務的溢利有13.29億元，按年減少8.03%；內地業務的貢獻只有0.98億元，按年大減76.39%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
阿里巴巴開發微信小程序 微信支付或可淘寶 滿足反壟斷機構要求