期內，集團錄得營業收入383.52億元，按年升6.16%。集團指，去年溢利逾半跌幅金額乃非現金項目，包括於英國錄得非現金遞延稅項支出14億元，以反映該國維持百分之十九的企業稅率，以及 英國 UK Rails 及澳洲 Energy Developments之非現金折舊支出增加4億元。在整體跌幅中，來自疫情的影響僅佔6億元。

長建指，電能實業之溢利貢獻為22.05億元，按年跌14%，有關跌幅主要歸因於英國重新計量遞延稅項負債的非現金支出；內地兩家合資燃煤電廠於2019年期滿，來自當地業務的貢獻因而減少。

在中港兩地方面，長江基建旗下投資組合錄得2.9億元，按年減 少22%。縱然集團的基建材料業務表現穩固，溢利貢獻呈正增長，但內地投資組合的業績較去年遜色。有關跌幅由於收費道路收入蒙受 2019 冠狀病毒帶來的不利影響；以及2019年中方回購長沙湘江伍家嶺橋及五一路橋項目股 權，令集團於該年度錄得一次性收益。

另外，英國業務的溢利貢獻為26.03億元，較2019年減少44%；澳洲業務的溢利貢獻為18.64億元，按年跌11%，主要由於 EDL 的折舊支出增加，以及疫情帶來的影響。歐洲大陸業務的溢利貢獻為15.5億元，按年升98%；加拿大業務之溢利貢獻為2.68億元，按年跌20%；新西蘭業務錄得1.36億元，按年跌22%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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