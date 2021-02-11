騰訊和SONY 完成對日本雲遊戲企業Ubitus新一輪融資
文章日期：2021年3月17日 17:06
日本雲遊戲企業Ubitus K.K.於周三表示完成新一輪融資，參投方包括騰訊（0700）、IGV的SONY創新基金和Square Enix Holdings Co.，但未透露融資金額。有知情人士表示，上述投資者投入了約4,500萬美元，估值不到4億美元。Ubitus於2007年在台灣成立，目前總部設在東京，是雲遊戲服務的主要提供商，其雲遊戲專利因低延遲而廣受玩家推崇。其合作伙伴包括任天堂、Square Enix等知名遊戲公司。
近年許多遊戲平台企業都積極發展雲技術，SONY開發PlayStation Now、微軟開發Project xCloud，並預計利用雲技術於旗下新世代遊戲主機，向訂閱者開放網絡傳送遊戲功能。騰訊亦不斷擴大對雲遊戲的投入。騰訊周一表示，它正在幫助日本雲遊戲平台OOParts利用該技術。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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