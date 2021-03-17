根據披露，英皇國際在英皇駿景酒店、The Unit Serviced Apartments及MORI MORI Serviced Apartments的原收購成本為約20.27億元。英皇國際出售酒店及服務式住宅套現所得，約20.45億元將用作營運資金，包括物業投資及物業建設項目，餘額約3680萬元用作派特別息。現時楊受成家族在英皇國際持股74.71%，據此可獲分派約2747.61萬元特別息。

英皇國際今日收報1.18元，無起跌；英皇娛樂酒店收報1.16元，跌2.52%。截至20年9月底止中期業績，英皇娛樂酒店持有現金及短期銀行存款共33.79億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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