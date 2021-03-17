英皇娛樂酒店近21億向母公司購港酒店 股價跌逾2%
文章日期：2021年3月17日 16:22
英皇集團落實酒店業務歸一於英皇娛樂酒店（0296）。英皇娛樂酒店落實以20.83億元現金，向英皇國際（0163）購入包括跑馬地英皇駿景酒店等在內的在港三間酒店及服務式住宅。同時，英皇國際及英皇娛樂酒店收分別宣布，每股派特別股息1仙及5仙。在英皇娛樂酒店持股70.28%的英皇國際，將另獲得4257.04萬元特別息。
根據披露，英皇國際在英皇駿景酒店、The Unit Serviced Apartments及MORI MORI Serviced Apartments的原收購成本為約20.27億元。英皇國際出售酒店及服務式住宅套現所得，約20.45億元將用作營運資金，包括物業投資及物業建設項目，餘額約3680萬元用作派特別息。現時楊受成家族在英皇國際持股74.71%，據此可獲分派約2747.61萬元特別息。
英皇國際今日收報1.18元，無起跌；英皇娛樂酒店收報1.16元，跌2.52%。截至20年9月底止中期業績，英皇娛樂酒店持有現金及短期銀行存款共33.79億元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道