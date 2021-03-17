入稟狀指出，李鋈麟於2017年2月向鑽盈財務取得5000萬元貸款，年息為16.5厘，原定於同年7月到期付清，惟雙方於5月份簽訂延長還款協議；同年8月10日，李鋈麟向鑽盈財務償還其中2000萬元貸款，並付足利息，至2018年8月21日再償還2000萬元，同樣付清利息。

在李鋈麟要求下，雙方於2018年底再簽署一份延期還款協議，延期至2019年7月前分8期清還餘下的1000萬元貸款，惟李鋈麟償還第一期約125萬元後便再無還款。因此入稟要求李鋈麟償還875萬元本金及原定欠付利息約206.35萬元，以及逾期還款後產生的利息約109.96萬元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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