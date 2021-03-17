「細價股炒家」李鋈麟遭財仔入稟追債1200萬
文章日期：2021年3月17日 16:25
經濟不景氣，本地著名「細價股炒家」、東華三院前主席李鋈麟（Alan Lee）遭財務公司入稟追債。據入稟狀顯示，鑽盈財務公司周二入稟法院，向李鋈麟追討欠款連同利息合共約1191.31萬元。
入稟狀指出，李鋈麟於2017年2月向鑽盈財務取得5000萬元貸款，年息為16.5厘，原定於同年7月到期付清，惟雙方於5月份簽訂延長還款協議；同年8月10日，李鋈麟向鑽盈財務償還其中2000萬元貸款，並付足利息，至2018年8月21日再償還2000萬元，同樣付清利息。
在李鋈麟要求下，雙方於2018年底再簽署一份延期還款協議，延期至2019年7月前分8期清還餘下的1000萬元貸款，惟李鋈麟償還第一期約125萬元後便再無還款。因此入稟要求李鋈麟償還875萬元本金及原定欠付利息約206.35萬元，以及逾期還款後產生的利息約109.96萬元。
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