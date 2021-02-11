等聯儲局議息 恒指升6點 VHSI、大市成交齊創1個月低
文章日期：2021年3月17日 16:31
市場等待聯儲局議息結果，美期變動不大，恒指尾市由競價前的跌10點轉為升6點收市，反映市場對後市波幅預期的恒指波幅指數指數(VHSI)亦跌至2月11日後新低，收報21.38點，大市成交亦再創2月11日920.87億元成交後新低。
恒指收市升6點或0.02%，報29034點，成交金額1483億元，較上日減少4.02%；國指升29點或0.26%，報11358點。恒生科技指數收報8574點，升0.51%。
恒指今早低開35點，高位升152點，低位跌247點，午後變動不大，維持早市創下的400點波幅。
走勢上，續受制於50天線(29228.96點)，但是近4個交易日首次企高於10天線(28957.76點)。
藍籌26隻升，26隻下跌，3隻無升跌。銀娛（0027）升4.61%，收報78.25元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。
三星警告晶片行業「嚴重失衡」，今年下半年或不推出Galaxy Note系列。舜宇（2382）跌2.77%，收報178.9元，是跌幅最大的藍籌。
騰訊（0700）跌0.95%，收報624.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報22.1元，升7.54%；跌幅最大的是閱文（0772）收報73.05元，跌4.26%。
北水南下合計淨流入28.81億元，較上日減少45.3%，連續第2日流入，累計流入81.48億元。南水北上合計淨流入1.65億元人民幣，較上日減少97.04%，連續第7日流入，累計流入246.27億元。
平安好醫生（1833）與禮來全面合作，推動一體化醫療。平安好醫生收報102.8元，升0.88%。
政府公布電動車普及化路線圖。吉利（0175）收報24.55元，升2.51%；比亞迪（1211）收報190.5元，跌0.26%；恒大汽車（0708）收報56.25元，跌5.06%。
藥明生物（2269）收購輝瑞杭州生產基地。藥明生物收報92.8元，升1.7%。
阿里巴巴（9988）開發微信小程序，微信支付或可淘寶，滿足反壟斷機構要求。騰訊跌0.95%；阿里巴巴收報222.6元，升0.54%。
和黃醫藥未定來港上巿時間表。長和（0001）收報62.05元，跌0.96%。
白花油（0239）發盈警，料去年盈轉虧，蝕3840萬元。收報1.85元，升2.2%。
大酒店（0045）去年轉蝕19.4億元 員工人數減四分一。收報8.1元，跌1.58%。
小米（1810）起訴美國國防部「報捷」 外電指更多華企正考慮起訴美政府。小米收報26.25元，跌0.19%。
傳匯控（0005）法國業務僅餘一名潛在買家博龍資本。匯控收報45.75元，跌0.11%。
招商房託（1503）去年可分派收入1.63億人幣 每基金單位分派0.1551元。收報2.71元，升3%。
多間公司公布業績，業績表現如下，舜宇跌2.77%；電能實業（0006）收報44.65元，跌0.56%；長建（1038）收報45.9元，跌0.11%；新秀麗（1910）收報16.2元，升6.4%。
破頂股表現
內房、物管股破頂，包括，世茂服務（0873）創上市新高，見17.2元，收報17.02元，升6.38%；旭輝（0884）創上市新高，見7.8元，收報7.6元，升3.26%；合景泰富（1813）創52周高，見13.32元，收報13.08元，升3.48%。
濠賭股破頂，包括美高梅中國（2282）創52周高，見14.56元，收報14.26元，升1.13%；永利澳門（1128）創52周高，見16.6元，收報16.26元，跌1.09%；金沙中國（1928）創52周高，見40.55元，收報39.25元，升0.38%。
其他破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見25.7元，收報25.25元，升1.61%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.85元，收報5.8元，升7.81%；康哲藥業（0867）創52周高，見16.28元，收報15.86元，升3.8%；越秀房託（0405）創52周高，見4.05元，收報4.04元，升2.02%；泓富（0808）創52周高，見2.71元，收報2.7元，升0.75%。
昨晚公告股表現
長江生命（0775）全年盈利跌31%至1.25億元，派末期息1仙。收報0.89元，無升跌。
澳優乳業（1717）去年多賺14.3%，派末期息0.27元。收報11.92元，跌2.7%。
中興（0763）去年純利跌17%至42.6億人幣，今年首季反彈。中興通訊收報21.8元，升7.3%。
TOM集團（2383）2300萬認購WeLab新股，最新持股8.01％。收報0.43元，升7.5%。
恒大物業（6666）純利按年升1.8倍，不派息，預告收購恒大保險經紀公司。恒大物業（6666）收報15.9元，跌2.45%。
越秀地產（0123）盈利按年增長21.9%，派末期息0.063港元。收報1.79元，升2.28%。
百勝中國（9987）斥近17億元，入股白羽肉雞供應商聖農5%。收報480元，跌1.3%。
B站通過上市聆訊，集資234億元，去年營業額增近一倍。港交所（0388）收報454.6元，升0.31%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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