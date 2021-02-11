市場等待聯儲局議息結果，美期變動不大，恒指尾市由競價前的跌10點轉為升6點收市，反映市場對後市波幅預期的恒指波幅指數指數(VHSI)亦跌至2月11日後新低，收報21.38點，大市成交亦再創2月11日920.87億元成交後新低。