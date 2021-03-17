《全球金融中心指數》每半年發布一次，今次除了繼續有中國發展研究所合作之外，還有香港官方智庫金融發展局支持。

今次發布的是第29期，紐約及倫敦依然排名第一及第二，不過兩者的分數都大幅下跌，目前排名第三的上海，與排名第二的倫敦，只差一分，上海為742分，倫敦為743分。而紐約則為764分，較上次評分跌6分。香港雖下跌兩分至741分，但超越了東京，因此排名上升。新加坡亦由第6升上第5，北京由第7升上第6，而東京則由第4跌至第7。第8至第10，依次為深圳、法蘭克福及蘇黎世。

換言之，《全球金融中心指數》的首10名，繼續有3個中國內地城市。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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