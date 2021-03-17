全球金融中心指數 香港升上第4 排名在上海之後
文章日期：2021年3月17日 16:07
雖然香港早前被美國傳統基金會剔出《經濟自由度指數》，不過在另一個指數上尋找到安慰。由英國智庫機構Z/Yen和深圳的中國發展研究所合作發布的《全球金融中心指數》顯示，香港的排名由去年9月的第5位，上升一位至第4位。
《全球金融中心指數》每半年發布一次，今次除了繼續有中國發展研究所合作之外，還有香港官方智庫金融發展局支持。
今次發布的是第29期，紐約及倫敦依然排名第一及第二，不過兩者的分數都大幅下跌，目前排名第三的上海，與排名第二的倫敦，只差一分，上海為742分，倫敦為743分。而紐約則為764分，較上次評分跌6分。香港雖下跌兩分至741分，但超越了東京，因此排名上升。新加坡亦由第6升上第5，北京由第7升上第6，而東京則由第4跌至第7。第8至第10，依次為深圳、法蘭克福及蘇黎世。
換言之，《全球金融中心指數》的首10名，繼續有3個中國內地城市。
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