就持牌虛擬資產交易平台只可向專業投資者提供服務，許正宇表示，由於虛擬資產交易屬新興市場，涉及的風險較傳統資產類別為高，有關要求可確保投資者得到適當保障。證監會密切監察市場發展，並視乎市場的成熟程度再檢視相關要求。

證監會的主要發牌條件，包括規定平台營運者只可向專業投資者提供其服務，必須嚴格篩選可在其平台買賣的虛擬資產，以及只向充分認識虛擬資產的客戶提供服務。自願發牌制度下發出的牌照與證監會發出的其他牌照一樣沒有期限，牌照會持續有效直至被撤銷。

證監會亦會考慮申請者的業務經營模式、申請者是否符合「適當人選準則」和申請者是否具備達到監管標準的能力等因素。申請者須有能力達到與持牌證券經紀商和自動化交易場所相若的監管標準。除此之外，考慮到虛擬資產的性質及風險，證監會亦會考慮申請者在保管資產、網絡保安、客戶盡職審查、打擊洗錢、預防市場操控及違規活動和產品盡職審查等方面的能力。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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