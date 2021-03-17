財庫局：虛擬資產交易平台牌照共獲4宗申請 不擬設牌照上限
文章日期：2021年3月17日 15:49
財庫局局長許正宇回覆立法會議員提問時表示，證監會在2019年11月推出虛擬資產交易平台自願發牌制度以來，共有4宗正式獲得受理。首個牌照已在2020年12月發出，當局正在檢視其他申請，沒有就牌照數目設定上限。
就持牌虛擬資產交易平台只可向專業投資者提供服務，許正宇表示，由於虛擬資產交易屬新興市場，涉及的風險較傳統資產類別為高，有關要求可確保投資者得到適當保障。證監會密切監察市場發展，並視乎市場的成熟程度再檢視相關要求。
證監會的主要發牌條件，包括規定平台營運者只可向專業投資者提供其服務，必須嚴格篩選可在其平台買賣的虛擬資產，以及只向充分認識虛擬資產的客戶提供服務。自願發牌制度下發出的牌照與證監會發出的其他牌照一樣沒有期限，牌照會持續有效直至被撤銷。
證監會亦會考慮申請者的業務經營模式、申請者是否符合「適當人選準則」和申請者是否具備達到監管標準的能力等因素。申請者須有能力達到與持牌證券經紀商和自動化交易場所相若的監管標準。除此之外，考慮到虛擬資產的性質及風險，證監會亦會考慮申請者在保管資產、網絡保安、客戶盡職審查、打擊洗錢、預防市場操控及違規活動和產品盡職審查等方面的能力。
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