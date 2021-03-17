政府公布電動車普及化路線圖 吉利曾揚近4%
文章日期：2021年3月17日 15:21
政府今日公布電動車普及化路線圖， 冀於2050年前全港車輛零排放，淘汰所有電油車，並擴展電動車充電網絡。消息利好相關車股表現。
吉利（0175）午後反覆向上，最高見24.85元，升3.76%，現報24.55元，升2.5%；與美國Tesla相關的贛鋒鋰業（1772）升2.81%，報102.3元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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