平安好醫生指，未來雙方將積極探索全產品深度合作，推動全方位、全生命週期的一體化醫療健康管理。在患者用藥服務、疾病管理、醫學科普和醫療保險等方面展開創新性探索，搭建切實可行的服務模式，助力健康中國2030規劃綱要的實施，造福廣大病患。另通過平安健康藥店雲「線下掃碼，線上問診」的模式，在藥店掃碼就能立即享受線上醫生的在線問診服務，憑藉醫生開具的處方， 即可在藥店拿到禮來供應的藥品，助力處方藥外流的承接。用戶在家中使用平安健康APP進行問診開藥，可以足不出戶就享受禮來藥品的物流配送服務。在簽約儀式上，平安好醫生還與禮來製藥就醫-患-藥-險的服務閉環進行探討。

平安好醫生主席兼CEO方蔚豪表示，借助禮來核心產品的合作契機，依託平安集團保險業務的協同優勢，雙方將在新特藥的商業保險的創新支付業務上進行創新融合，探索醫、藥、險結合的創新模式。禮來製藥全國商務負責人高蓉表示，禮來在糖尿病、腫瘤等病症治療領域有著領先的經驗和創新能力。雙方戰略合作夥伴關係的全面推進將助力高質量的創新產品服務更多內地患者。據消息指，禮來未來十年有望將40種新藥引入中國，讓更多的創新藥物惠及中國患者。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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