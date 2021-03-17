内地股市個別走 創板指兩連升 收復2700點大關
文章日期：2021年3月17日 15:15
内地股市個別發展，深證成指表現最好，低開高走升1.22%，午後更企穩13800點水平，兩市合共成交額7108億元人民幣（下同）。
上證綜合指數低開低走，午後雖重回3440點水平，但無法扭轉跌勢，全日收報3445點，跌1點或0.03%，成交額3066億元。
深證成分指數兩連揚，午後反覆向上，企穩13800點水平，全日收報13809點，升166點或1.22%，成交額4042億元。
創業板指數連升兩個交易日，午後再試2700點水平，並成功收復關口。全日收報2704點，升32點或1.2%。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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