是次藥明生物所收購的生產基地面積達5萬平方米，當中包括一條原液生產線和兩條制劑生產線，藥明生物指，是次收購將有助提升公司的原液和制劑產能，令公司能夠開發和生產高質素的生物藥。輝瑞及藥明生物均未透露交易金額，也未透露交易完成後將生產的藥品。有關交易料在今年上半年完成。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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