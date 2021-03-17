藥明生物收購輝瑞杭州生產基地
文章日期：2021年3月17日 15:14
美國藥企輝瑞宣布，決定停止在中國生產生物仿製藥，並將位於杭州的生物藥生產基地出售給藥明生物（2269）。輝瑞解釋，原本計劃在該基地為中國市場生產三種生物仿製藥，但為該基地對其他產品進行商業和技術評估後，因均未達到符合該基地規模的活動水平而作出出售決定。
是次藥明生物所收購的生產基地面積達5萬平方米，當中包括一條原液生產線和兩條制劑生產線，藥明生物指，是次收購將有助提升公司的原液和制劑產能，令公司能夠開發和生產高質素的生物藥。輝瑞及藥明生物均未透露交易金額，也未透露交易完成後將生產的藥品。有關交易料在今年上半年完成。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
阿里巴巴開發微信小程序 微信支付或可淘寶 滿足反壟斷機構要求
三星警告晶片行業「嚴重失衡」 今年下半年或不推出Galaxy Note系列