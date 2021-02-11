中國社交應用Soul據報提交美國IPO申請
文章日期：2021年3月17日 14:51
《彭博社》引述知情人士報道，中國社交網絡平台Soul App開發商上海任意門科技已以保密方式提交了美國IPO申請，最快可能今年上市。
報道指，任意門科技可能通過IPO籌集約3億美元(約23.4億港元)，不過籌款目標尚未最終確定。知情人士指，該應用程序公司正在與顧問機構合作，包括中金公司。另有消息指，該公司在IPO前的估值超過10億美元。
報道又指，有關上市事項尚處於初期階段，不能保證該公司將繼續推進其上市計劃。Soul的代表及中金公司不予評論。
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