阿里巴巴開發微信小程序 微信支付或可淘寶 滿足反壟斷機構要求
文章日期：2021年3月17日 15:08
彭博社引述消息指，為滿足內地反壟斷機構要求，阿里巴巴（9988）將會於騰訊（0700）的通訊軟件微信開設淘寶特價版(Taobao Deals)小程序。意味將可以微信支付付款，是微信支付首次可用於淘寶購物。
報道指，阿里開發該小程序，同時亦已邀請商戶參與。由於阿里、騰訊兩間公司一直互相將對方隔離其生態系統，今次阿里開發微信小程序，意味將可以微信支付付款。
騰訊、阿里的代表未回應該報查詢。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
三星警告晶片行業「嚴重失衡」 今年下半年或不推出Galaxy Note系列
招商房託去年可分派收入1.63億人幣 每基金單位分派0.1551元