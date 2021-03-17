長和（0001）旗下的和黃中國醫藥今午舉行線上業績發布會，首席執行官賀雋表示，集團留意到香港及上海科創板在過去逾12個月表現活躍，對他們是吸引的巿場平台供他們融資，去進一步支持業務發展，所以正評估中及繼續考慮到這些市場上市的情況。現時未有來港上市的具體時間表，但是他們不排除在有需要時，在決定來港或其他市場前，進一步引入專業投資者及熟悉集團業務的私募基金，為未來發展融資。

他預期，今年因應愛優特等三款創新藥銷售增加，今年度的綜合銷售指引介乎1.1億至1.3億美元，按年大增約4倍。隨著集團進一步打開海外市場，加上內地市場增長，及推出更多產品，他相信有望支持持續的研發活動，因此認為會有助推動集團在2024至2025年邁向收支平衡。他估計，今年的研發開支預計達到3億美元。

首席財務官鄭澤鋒補充，去年集團投入的研發費用為1.7億美元，當中內地佔1.1億美元，美國及海外佔6000萬美元，但是隨著在美國及歐洲的臨床測試活動增加，在中、美投入的研發費用比重佔比將會拉近，相對上美國所佔的研發費用會有較大幅度上升。另他們預計今年可從產品商業化方面，取得2500萬美元的里程碑收入。因應集團去年獲加拿大退休基金及泛大西洋投資集團購入2億美元股份，他估計已經足夠未來兩年業務發展所需，集團他日決定來港上市前，還會在遇到適合的情況時引進更多私募基金及戰略投資者。賀雋明言，市場有不同方法融資，可跟專業投資者有深入的互動。

雖然今年度投入研發費用大增，但是賀雋強調，集團預計今年銷售收入1.1億至1.3億美元，加上有其他合作上的收入，因此可抵銷部分研發開支。另集團亦正研究出售非核心資產如和廣藥合作的非處方藥業務。

首席營銷官(中國)陳洪表示，和黄中國醫藥的銷售團隊會由420人，已覆蓋內地2300間腫瘤科醫院及逾2萬名醫生，今年計劃將內地銷售團隊增至600人。產品在推進加入醫保前，會考慮惠及更多人時，平衡研發回報及商業成本。賀雋補充，在美國亦有逾60人及60至70人的臨床研究團隊及銷售人員，料今年前者會增至100人，令美國整個團隊增至160至170人。首席科學官蘇慰國指出，目前集團在研項目有9項，並有8至10項試驗性計劃於今年啟動。

記者 陳偉燊