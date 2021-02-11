傳百度以252元定價 較上日美股收市折讓約2.7%
文章日期：2021年3月17日 12:59
彭博引述消息指，百度（9888）計劃以每股252元定價，較周二美股收市價266.78美元折讓約2.7%，集資金額239億元。百度招股價上限為每股295元，每手50股。該公司外部代表沒有立即回應置評請求。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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