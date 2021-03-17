人行前官員盛松成重申 不宜太快收緊貨幣政策
文章日期：2021年3月17日 12:46
人行調查統計司前司長盛松成接受彭博書面採訪表示，中國不應快速收緊貨幣政策，因為在全球貨幣寬鬆環境下，如果人行太快採取緊縮政策，會造成大量短期投機資金湧入，推高人民幣匯率，削弱出口企業競爭力，更可能引發輸入性通脹和資產泡沫，擾亂中國貨幣政策的實行。
盛松成指，中國通脹仍低，實體經濟未出現過熱跡象，物價未對貨幣政策構成制約。在通脹較低的情況下，應該通過結構性調整，對存有泡沫的資產進行干預和監管，使這部分市場回歸理性。貨幣政策也需要考慮到經濟恢復基礎尚未牢固，當前投資增速不及預期，今年GDP增速很大程度上將取決於消費的恢復。
盛松成又認為，資本加速流入國內的趨勢正在形成，現時應防止人民幣過快升值，推動資本賬戶雙向開放，尤其是需要提升中國對外直接投資的規模和質量，鼓勵中資企業「走出去」，投資先進技術和資源能源。雖然這樣會出現資本流出，但內外利差決定資金流出規模將十分有限，也能對沖國外主要國家大水漫灌的溢出效應。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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