個別科網股做好，快手（1024）升4%，中興通訊（0763）升9%；微盟（2013）升半成。濠賭、旅遊、消費品牌股受捧。汽車股特別經銷股做好，另啤酒、乳業股表現突破。內房、物管股表現也不俗。新能源、資源、航空股偏軟有回吐。

TCL電子（1070）去年第四季品牌電視機銷售量按年增長兩成，全年品牌電視機增速加快至16%，超額完成全年目標並銷售亦創新高。公司在內地銷量逐步恢復，第四季銷量按月增34%，全年銷量跌幅收窄至5.3%；海外市場增長保持強勁，全年銷量升27%，包括北美升25%，歐洲大增66%，亞洲及新興市場增近兩成。

此外，公司產品結構持續改善，4K電視機全年銷售量增長26%，佔整體銷量按年提高4.5個百分點至約56%，也反映市場競爭力的提升。股價方面，TCL電子上月開始跟隨大市調整，上周跌至6元支持位喘定反彈，今早上試50天線，惟料6.8元阻力不輕，短線有機會在50天線爭持於6.4至6.8元波動。

劉思明

投資版副主編