藍光嘉寶停牌 暫未悉原因
文章日期：2021年3月17日 12:40
股份今日早市曾高見53.8元或8.8%，午市收報52.4元，升5.97%，成交額1.21億元。
在2月底，碧桂園服務及藍光嘉寶齊齊停牌，其後藍光嘉寶公布，碧桂園服務已與集團控股股東藍光發展（滬：600466）簽訂諒解備忘錄，擬以較停牌前近三成溢價、總代價約58.15億港元收購所持藍光嘉寶約64.62%股權。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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