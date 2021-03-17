大酒店半日報8.2元，跌0.36%。期內收入27.1億元，按年少54%。為節省成本，大酒店去年進行了裁員等安排，截至去年底集團有員工5609名，而2019年為7451名，人手大減24.7%。另外，集團去年淨借貸增56%至106.62億元，主要是現有資產的資本開支、仍進行的發展中項目及重組泰國合營安排有關的資本開支所致。但集團指，目前承諾信貸及銀行存款相當充裕，足以支付已承諾的項目投資，也可應付未來兩年的現金需要，不過由於疫情持續嚴重打擊旅遊業，集團料2021年仍可能出現營運虧損。

香港業務上，半島酒店去年收入跌45%至6.03億元；出租率下降27個百分點；平均房租減42%；平均可出租客房收入跌73%。不過半島辦公大樓出租率達95%，短期前景穩定，半島酒店商場出租率則有78%。受旅客減少影響，山頂凌霄閣收入6300萬元，按年跌59%，其中致凌霄閣摩天台428的收入減少86%。而受暫停營運影響，山頂纜車整體收入亦減少73%至2100萬元。

新項目進度方面，倫敦半島酒店和伊斯坦堡半島酒店預期可於2022年開業。至於仰光半島酒店，因近期緬甸的政局變化，集團指會關注情況，並會考慮需要採取的即時行動，和繼續評估此項目的長期決策。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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