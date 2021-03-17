白花油發盈警 料去年盈轉虧 蝕3840萬元
文章日期：2021年3月17日 12:44
預期集團於2020年止年度將錄得股東應佔虧損淨額約3840萬元（下同），去年同期純利為3600萬元。
白花油認為，盈轉虧主要受2019冠狀病毒疫情導致經濟不景影響了和興產品於2020年年度之銷售收入，較去年同期大幅下跌不少於25%；及集團之投資物業錄得重大未變現公平值虧損約6480萬元，而去年同期之未變現公平值虧損為140萬元，主要由於評估物業價值所致。
白花油現報1.8港元，無升跌
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合辦：明報財經 及 王道財經
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