白花油認為，盈轉虧主要受2019冠狀病毒疫情導致經濟不景影響了和興產品於2020年年度之銷售收入，較去年同期大幅下跌不少於25%；及集團之投資物業錄得重大未變現公平值虧損約6480萬元，而去年同期之未變現公平值虧損為140萬元，主要由於評估物業價值所致。

白花油現報1.8港元，無升跌

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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