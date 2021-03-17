公司指，目前房託內項目以寫字樓為主，為了平衡業態，加上像上海寫字樓供大於求的情況下，故傾向優先考慮零售商業物業。

去年招商房託旗下五大深圳南山區物業組合的整體出租率由2019財年底的88%減至2020財年底的84.3%，跌幅為3.7個百分點。但管理層認為，雖然深圳，特別是南山市的寫字樓將迎來密集供應，但影響的主要是出租率，相反實際需求亦有增加，並且持續有人口流入等優勢，加上項目均位於深圳蛇口的優質地段，相信未來出租率會仍處高位，租金則穩中有升。

去年招商房託四大項目出租率均下跌，當中新時代廣場出租率由96.4%跌至91.9%，數碼大廈出租率由74%跌至72.9%、科技大廈出租率由100%跌至83.7%、科技大廈二期出租率由92.6%跌至74.4%，僅得花園城購物中心出租率由76%上漲至91.5%。

公司解釋，去年數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期，因部分租戶無法繼續經營而提前退租，但這三棟大樓的現時租金仍小幅上升。管理層指，目前科技大廈已獲新租客承租，相信未來會重新滿租。而公司亦提到，正計劃於2021年將現有租戶搬遷至科技大廈二期或數碼大廈，從而將科技大廈整體出租於該重大潛在租戶。

招商房託提到會在兩年內將項目升級改造，花費4億元人民幣（下同），而零售商業項目花園城購物中心的專項款約2.35億元。

記者：方楚茵

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