恒指10天線上落 半日跌27點 濠賭、內房、物管破頂
文章日期：2021年3月17日 12:20
外圍平穩、10年期美債息於1.61至1.63厘，恒指今早低開35點，高位升152點，低位跌247點，高低波幅擴闊至400點，於10天線(28954.36點)上落，仍受制於50天線(29228.28點)。
恒指半日跌27點或0.09%，報29000點，成交金額819億元；國指升16點或0.15%，報11346點。恒生科技指數收報8546點，升0.18%。
藍籌24隻升，26隻下跌，5隻無升跌。蒙牛（2319）升3.86%，收報45.7元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌3.02%，收報7.07元，是跌幅最大的藍籌。銀娛（0027）升3.28%，收報77.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；美團（3690）跌2%，收報323元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是中興（0763）收報22.15元，升9.11%；跌幅最大的是閱文（0772）收報74.15元，跌2.82%。
北水南下合計淨流入17.51億元，較上日減少66.76%，連續第2日流入，累計流入70.18億元。南水北上合計淨流出6.32億元人民幣，終止連續6日流入。
遭央視點名批評，阿里（9988）旗下UC瀏覽器遭內地應用程式商店下架。阿里收報221.2元，跌0.09%。
傳匯控（0005）法國業務僅餘一名潛在買家博龍資本。匯控收報45.85元，升0.11%。
招商房託（1503）去年可分派收入1.63億人幣 每基金單位分派0.1551元。收報2.7元，升2.6%。
內房、物管股破頂。世茂服務（0873）創上市新高，見17.12元，收報16.94元，升5.88%；旭輝（0884）創上市新高，見7.8元，收報7.63元，升3.67%；合景泰富（1813）創52周高，見13.32元，收報13.12元，升3.8%。
濠賭股破頂，包括美高梅中國（2282）創52周高，見14.56元，收報14.26元，升1.13%；永利澳門（1128）創52周高，見16.6元，收報16.14元，跌1.82%；金沙中國（1928）創52周高，見40.55元，收報39.4元，升0.77%。
其他破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見25.7元，收報25.25元，升1.61%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.8元，收報5.74元，升6.69%；康哲藥業（0867）創52周高，見16.28元，收報14.3元，跌6.41%；泓富（0808）創52周高，見2.71元，收報2.7元，升0.75%。
多間公司公布業績，業績表現如下，舜宇（2382）收報182.3元，跌0.92%；電能實業（0006）收報45元，升0.22%；長建（1038）收報46.5元，升1.2%；新秀麗（1910）半日收報16.02元，升5.2%。
長江生命（0775）全年盈利跌31%至1.25億元，派末期息1仙。半日收報0.89元，無升跌。
澳優乳業（1717）去年多賺14.3%，派末期息0.27元。半日收報12.14元，跌0.97%。
中興（0763）去年純利跌17%至42.6億人幣，今年首季反彈。中興通訊收報22.15元，升9.11%。
TOM集團（2383）2300萬認購WeLab新股，最新持股8.01％。半日收報0.405元，升1.25%。
恒大物業（6666）純利按年升1.8倍，不派息，預告收購恒大保險經紀公司。恒大物業收報15.92元，跌2.33%。
越秀地產（0123）盈利按年增長21.9%，派末期息0.063港元。半日收報1.77元，升1.14%。
百勝中國（9987）斥近17億元，入股白羽肉雞供應商聖農5%。半日收報480.4元，跌1.3%。
B站通過上市聆訊，集資234億元，去年營業額增近一倍。港交所（0388）收報455.4元，升0.49%。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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