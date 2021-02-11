三星移動業務負責人Koh Dong-jin表示，全球IT部門的晶片供需嚴重失衡。儘管環境艱難，公司業務領導人仍在與海外合作伙伴會面，以解決這些問題，但很難說短缺問題已完全解決。他又指，三星可能不在2021年下半年推出Galaxy Note系列。

他表示，Note系列在其商業組合中定位為高端款式。在一年內推出兩款旗艦機型可能是一個負擔，因此可能很難在下半年發布Note機型。Note機型的發布時間可以調整，但三星們尋求在明年發布Note機型。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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