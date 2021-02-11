三星警告晶片行業「嚴重失衡」 今年下半年或不推出Galaxy Note系列
文章日期：2021年3月17日 11:38
韓國電子產品生產商三星電子警告，半導體行業出現「嚴重」失衡，並表示可能延後推出一款旗艦級智能手機。
三星移動業務負責人Koh Dong-jin表示，全球IT部門的晶片供需嚴重失衡。儘管環境艱難，公司業務領導人仍在與海外合作伙伴會面，以解決這些問題，但很難說短缺問題已完全解決。他又指，三星可能不在2021年下半年推出Galaxy Note系列。
他表示，Note系列在其商業組合中定位為高端款式。在一年內推出兩款旗艦機型可能是一個負擔，因此可能很難在下半年發布Note機型。Note機型的發布時間可以調整，但三星們尋求在明年發布Note機型。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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