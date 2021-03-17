内地股市個別發展 創業板指數2700點遇阻力
文章日期：2021年3月17日 11:39
内地股市高開後繼續向上，創業板指數表現最好，升0.91%。兩市半日合共成交額4563億元人民幣（下同）。
上證綜合指數低開低走，半日一度倒升，高位見3454點，但無力企穩，中午收跌10點或0.31%，收報3435點，成交額1951億元。
深證成份指數高開後反覆向上，企穩13700點水平，收報13748點，升105點或0.77%，成交額2612億元。
創業板指數高開高走，一度衝破2700點大關，半日高位見2717點，然後升幅收窄，半日收報2696點，升24點或0.91%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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