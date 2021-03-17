上證綜合指數低開低走，半日一度倒升，高位見3454點，但無力企穩，中午收跌10點或0.31%，收報3435點，成交額1951億元。

深證成份指數高開後反覆向上，企穩13700點水平，收報13748點，升105點或0.77%，成交額2612億元。

創業板指數高開高走，一度衝破2700點大關，半日高位見2717點，然後升幅收窄，半日收報2696點，升24點或0.91%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

小米起訴美國國防部「報捷」 外電指更多華企正考慮起訴美政府

遭央視點名批評 阿里旗下UC瀏覽器遭內地應用程式商店下架

傳匯控法國業務僅餘一名潛在買家博龍資本

歐菲光A股跌停 擬被蘋果踢出供應鏈

招商房託去年可分派收入1.63億人幣 每基金單位分派0.1551元

俄政府警告或一個月內封殺Twitter

恒指低開35點 高於10天線 中興升7%

滬深三大指數低開 人行開展百億人幣逆回購

標準普爾確認美國AA+評級 展望穩定

港股ADR跌157點 舜宇、電能、長建、新秀麗業績

美債息回升 道指標指先升後回 道指跌127點

長江生命全年盈利跌31%至1.25億元 派末期息1仙