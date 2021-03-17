小米起訴美國國防部「報捷」 外電指更多華企正考慮起訴美政府
文章日期：2021年3月17日 11:06
《路透社》報道，在美國法院發出禁制令，阻止美國國防部對小米公司的投資禁令後，部分被前總統特朗普列入「黑名單」的中國企業也正考慮起訴美國政府。
報道引述多位知情律師指，其中一些中國企業已正在就相關事宜與Steptoe & Johnson、Hogan Lovells等律師所洽談。對於小米起訴美國國防部「報捷」，曾在美國白宮和國務院擔任法律顧問的華盛頓律師Brian Egan認為，這絕對會導致更多中國公司採取行動。
報道又指，中芯國際（0981）、海康威視、中海油（0883）均未立即對此置評。本月，籮筐技術已向華盛頓聯邦法院提起訴訟，要求將其撤出「黑名單」。有分析認為，籮筐技術有望如小米一樣取得成功。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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