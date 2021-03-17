報道引述多位知情律師指，其中一些中國企業已正在就相關事宜與Steptoe & Johnson、Hogan Lovells等律師所洽談。對於小米起訴美國國防部「報捷」，曾在美國白宮和國務院擔任法律顧問的華盛頓律師Brian Egan認為，這絕對會導致更多中國公司採取行動。

報道又指，中芯國際（0981）、海康威視、中海油（0883）均未立即對此置評。本月，籮筐技術已向華盛頓聯邦法院提起訴訟，要求將其撤出「黑名單」。有分析認為，籮筐技術有望如小米一樣取得成功。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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