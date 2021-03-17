遭央視點名批評 阿里旗下UC瀏覽器遭內地應用程式商店下架
文章日期：2021年3月17日 10:36
外電報道，阿里巴巴（9988）的UC瀏覽器已從中國的大型應用程式商店下架，此前央視指以上手機瀏覽器以及其他服務未能保護消費者權益。
在3月15日世界消費者權益日舉辦的晚會上，央視指責UC瀏覽器及其他一些品牌無視消費者權益。華為和小米等國內應用商店此後已將UC瀏覽器下架，不過蘋果公司繼續向iOS用戶提供UCWeb。
隨後UC瀏覽器發表道歉聲明，承諾就「節目中所涉問題」成立專項團隊進行排查。聲明指，公司「將全面梳理廣告審核與發布機制，加強事前審核與事中巡查，堅決杜絕虛假廣告」。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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