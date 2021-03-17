在3月15日世界消費者權益日舉辦的晚會上，央視指責UC瀏覽器及其他一些品牌無視消費者權益。華為和小米等國內應用商店此後已將UC瀏覽器下架，不過蘋果公司繼續向iOS用戶提供UCWeb。

隨後UC瀏覽器發表道歉聲明，承諾就「節目中所涉問題」成立專項團隊進行排查。聲明指，公司「將全面梳理廣告審核與發布機制，加強事前審核與事中巡查，堅決杜絕虛假廣告」。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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