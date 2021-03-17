傳匯控法國業務僅餘一名潛在買家博龍資本
文章日期：2021年3月17日 10:32
法國《回聲報》引述消息報道，匯控（0005）出售旗下法國業務一事，目前只剩下一名潛在買家，因為匯控前以不符合公司理念為由，拒絕了一間法國銀行的出價。預計最快周三向工會代表宣布是否接受收購建議。
目前餘下的潛在買家為美國私募基金博龍資本，報道指，博龍計劃收購後，重用匯控2000年收購前，該法國銀行業務所使用的CCF品牌。
早前有報道指，由於匯控法國業務涉及大規模重組開支，最終出售作價可能接近零。
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