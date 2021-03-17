歐菲光A股跌停 擬被蘋果踢出供應鏈
文章日期：2021年3月17日 10:21
中國攝像模組生產商歐菲光昨日發公告指，近日收到境外特定客戶的通知，特定客戶計劃終止與公司及其子公司的採購關係，後續公司將不再從特定客戶取得現有業務訂單。深交所隨後向公司發出關注函。
公告指，2019年該公司經審計特定客戶相關業務營業收入為116.98億元人民幣，佔2019年經審計營業總收入的22.51%。市場估計，該境外特定客戶為美國蘋果公司。
歐菲光A股今早跌停，報9.14元人民幣。
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