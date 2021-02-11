去年招商房託收益按年跌5.7%至3.701億元，主要由於年內向租戶提供了約2380萬元的一次性租金減讓所致，致使房託的租金收入總額減少6.7%至3.125億元。

招商房託旗下五大位於深圳南山區物業組合的整體出租率由2019財年底的88%減至2020財年底的84.3%，跌幅為3.7個百分點，集團指是由於受疫情及新增供應兩個因素影響致深圳寫字樓租賃市場整體放緩。2021年深圳市續迎來爆發性的新增供應，南山區首當其衝， 佔全市新增供應的70%以上。自2021年始，預計將有超過100萬平 方米的優質新增供應投入市場，空置率和租金將出現新一輪的波動。

去年集團旗下的新時代廣場出租率由96.4%跌至91.9%，數碼大廈出租率由74%跌至72.9%、科技大廈出租率由100%跌至83.7%、科技大廈二期出租率由92.6%跌至74.4%，花園城購物中心則由於花園城原紫荊城部分於第四季度完成裝修改造並投入試運營，花 園城的客流量已基本恢復至往年水平，出租率也由76%上漲至91.5%。

招商房託自今年起有27.1%的可租賃總面積需續租，佔月租金收入的38%﹔2022年為24.7%，佔月租金收入的31.1%、2023年17.7%，佔月租金收入的17.2%、2024打後則為14.8%，佔月租金收入的13.7%。

招商房託暫報2.67元，升1.52%。

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