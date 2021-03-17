俄政府警告或一個月內封殺Twitter
文章日期：2021年3月17日 09:57
俄羅斯傳媒引述政府消息指，俄政府警告若社交平台Twitter不按照要求移除禁止內容，將會在一個月後被俄封殺。
因應早前Twitter未有理會俄政府要求刪除禁止內容，被俄政府減慢網上運作速度。Twitter當時否認平台容許用戶宣傳非法行為，憂慮當局的做法影響言論自由。使得俄政府與美國社交媒體公司之間的緊張關係進一步升級。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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