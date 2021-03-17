恒指低開35點 高於10天線 中興升7%
文章日期：2021年3月17日 09:26
恒指今早低開35點或0.13%，報28992點，高於10天線(28953.57點)，成交金額31億元；國指今早高開3點或0.03%，報11332點。恒生科技指數開市報8523點，跌0.09%。
藍籌27隻升，20隻下跌，8隻無升跌。申洲國際（2313）升2.48%，報169.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；中石化（0386）跌1.57%，報4.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.95%，報624.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
多間公司公布業績，績前表現如下，舜宇（2382）開市報185.4元，升0.76%；長建（1038）開市報46元，升0.11%；電能實業（0006）開市報44.95元，升0.11%；新秀麗（1910）開市報15.22元，無升跌。
長江生命（0775）全年盈利跌31%至1.25億元，派末期息1仙。開市報0.89元，無升跌。
澳優乳業（1717）去年多賺14.3%，派末期息0.27元。開市報12.5元，升1.9%。
中興（0763）去年純利跌17%至42.6億人幣，今年首季反彈。開市報21.8元，升7.39%。
TOM集團（2383）2300萬認購WeLab新股，最新持股8.01％。開市報0.4元，無升跌。
恒大物業（6666）純利按年升1.8倍，不派息，預告收購恒大保險經紀公司。開市報16.72元，升2.58%。
越秀地產（0123）盈利按年增長21.9%，派末期息0.063港元。開市報1.76元，升0.57%。
百勝中國（9987）斥近17億元，入股白羽肉雞供應商聖農5%。開市報485元，跌0.37%。
B站通過上市聆訊，集資234億元，去年營業額增近一倍。港交所（0388）開市報452元，跌0.26%。
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