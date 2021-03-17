標準普爾表示，美國主權評級基於其強大的體制、多樣化和有彈性的經濟、豐富的貨幣政策靈活性和全球主要儲備貨幣發行國的獨特地位，不過，評級受到政府高負債和財政赤字的制約，在疫情造成經濟衝擊之後，二者在2020年進一步惡化。

標準普爾預計，未來幾年經濟將快速復蘇，逐步取消前所未有的財政刺激措施，將使淨一般政府債務負擔穩定在GDP的110%左右。

標準普爾預計，在大規模財政措施、持續寬鬆的貨幣政策以及經濟重新開放的刺激下，2021年GDP增速可能達到6.5%，2022年經濟增速可能降至3.5%，2023-2024年逐步向2%減速。預計2021年淨一般政府債務為GDP的13%左右，但到2022年將降至6%-7%，2023-2024年平均為4.8%。

另外兩間評級機構目前給予美國的評級及展望方面，惠譽為長期外幣債務評級「AAA」，展望負面；穆迪為外國發行人評級「Aaa」，前景「穩定」。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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