道期微升3點或0.009%，標期升0.3032%，納期跌0.08%。日股現升0.52%，韓股現升0.7%，澳股現跌0.4%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，舜宇光學科技（2382）、電能實業（0006）、長江基建集團（1038）、新秀麗（1910）等。

長江生命（0775）全年盈利跌31%至1.25億元，派末期息1仙。

澳優乳業（1717）去年多賺14.3%，派末期息0.27元。

中興（0763）去年純利跌17%至42.6億人幣，今年首季反彈。

TOM集團（2383）2300萬認購WeLab新股，最新持股8.01％。

恒大物業（6666）純利按年升1.8倍，不派息，預告收購恒大保險經紀公司。

越秀地產（0123）盈利按年增長21.9%，派末期息0.063港元。

百勝中國（9987）斥近17億元，入股白羽肉雞供應商聖農5%。

B站通過上市聆訊，集資234億元，去年營業額增近一倍。留意港交所（0388）。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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