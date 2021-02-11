港股ADR跌157點 舜宇、電能、長建、新秀麗業績
文章日期：2021年3月17日 08:35
美債息回升、美股回軟，港股ADR跌157點或0.54%，報28870點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.55%，折合報634元；阿里巴巴（9988）跌0.52%，折合報220.26元；小米（1810）跌13.2%，折合報22.83元；美團（3690）升1.3%，折合報333.89元；匯控（0005）跌0.35%，折合報45.64元；建行（0939）升0.31%，折合報6.6元。
道期微升3點或0.009%，標期升0.3032%，納期跌0.08%。日股現升0.52%，韓股現升0.7%，澳股現跌0.4%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，舜宇光學科技（2382）、電能實業（0006）、長江基建集團（1038）、新秀麗（1910）等。
長江生命（0775）全年盈利跌31%至1.25億元，派末期息1仙。
澳優乳業（1717）去年多賺14.3%，派末期息0.27元。
中興（0763）去年純利跌17%至42.6億人幣，今年首季反彈。
TOM集團（2383）2300萬認購WeLab新股，最新持股8.01％。
恒大物業（6666）純利按年升1.8倍，不派息，預告收購恒大保險經紀公司。
越秀地產（0123）盈利按年增長21.9%，派末期息0.063港元。
百勝中國（9987）斥近17億元，入股白羽肉雞供應商聖農5%。
B站通過上市聆訊，集資234億元，去年營業額增近一倍。留意港交所（0388）。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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