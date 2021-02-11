另外，市場預期聯儲局周三料維持寬鬆政策不變，市場聚焦有關利率前景的表述，橋水預測聯儲局或提早升息。其他消息方面，白宮發言人預計本周在阿拉斯加舉行的中美高層會談可能很「艱難」。歐盟據悉準備就人權問題實施對華制裁，中國警告歐盟不要干涉內政。

道瓊斯工業平均指數收跌127點，跌幅0.39%，報32825點。標普500指數收跌6點，跌幅0.16%，報3962點。納斯達克綜合指數收漲11點，或0.09%，報13471點。

波音跌3.92%，報255.21美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低68點，而安進(Amgen)升1.85%，報240.32元，貢獻道指28點。

科技股方面，蘋果收市報125.57元，升1.27%，谷歌母公司Alphabet收市報2083.89元，升1.43%，亞馬遜收市報3091.86元，升0.33%，Facebook收市報279.28元，升2.02%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.89%，報426點。德國DAX指數收漲0.67%，報14557點；法國CAC 40指數漲0.33%，報6055點；英國富時100指數收漲0.8%，報6803點。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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