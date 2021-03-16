澳優乳業去年多賺14.3% 派末期息0.27元
文章日期：2021年3月16日 21:27
澳優乳業（1717）公布，去年全年純利為10.04億元（人民幣、下同），按年上升14.3%，收入按年升18.6%至79.86億元，每股派末期息0.27港元。集團去年毛利為39.82億元，按年升12.7%，毛利率因業務單元整合活動衍生的一次性費用、額外存貨撥備及貿易虧損，按年下跌2.6個百分點至49.9%。
集團指出，去年爆發疫情，影響環球經濟、市場氣氛及消費模式，集團中國及海外的自家品牌配方奶粉業務受封城影響，營銷及宣傳活動減少，乳製品商品貿易業務亦受相關商品價格下跌影響。不過，集團迅速調整戰略，自家品牌配方奶粉業務去年收入為69.26億元，按年升15.0%，佔總收入86.7%。
展望未來，集團預計中國未來數年新生嬰兒數目減少，以及疫情至少在今年繼續對全球經濟以及一般旅遊及消費行為造成不利影響，已制訂策略，包括建立上游設施、完善分銷網絡，以及覆蓋消費者各個年齡層，對未來發展感到合理樂觀。
集團今日收市報12.26元，升0.66%。
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