集團指出，去年爆發疫情，影響環球經濟、市場氣氛及消費模式，集團中國及海外的自家品牌配方奶粉業務受封城影響，營銷及宣傳活動減少，乳製品商品貿易業務亦受相關商品價格下跌影響。不過，集團迅速調整戰略，自家品牌配方奶粉業務去年收入為69.26億元，按年升15.0%，佔總收入86.7%。

展望未來，集團預計中國未來數年新生嬰兒數目減少，以及疫情至少在今年繼續對全球經濟以及一般旅遊及消費行為造成不利影響，已制訂策略，包括建立上游設施、完善分銷網絡，以及覆蓋消費者各個年齡層，對未來發展感到合理樂觀。

集團今日收市報12.26元，升0.66%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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