據積金局向來指引，市民若循永久離開香港一途申請提早取回強積金，便須「令受託人信納計劃成員已獲准在香港以外地方居住的證明。」判斷是交由受託人。宏利日前曾向傳媒表明，BNO是有效證明，即受託人「信納」成員離開香港，如此說法本來便成立。

到今日受託人被逼跟從積金局指引，相信企業內部亦是無所適從。積金局要更新指引，無非要跟足隊形，但現時新指引卻使市民感到不便之餘，對朝令夕改更顯反感。

當初中國揚言不承認BNO，以向英國反制。假設中方是希望舊香港人從速外逃，盡早換血，然則中方應該樂見香港人移民，會配合市民提取強積金，兼方便後來者仿傚，現時卻妨礙市民移民。

假設中方是希望鎖住舊香港人，不願他們離開，然則政府現時不准移居英國者提取強積金，只會加深恐慌。香港人的價值觀是努力工作、保住資產，現在隨時見財化水，本想在香港多工作幾年的人便會更早移民他去，與中方初衷背道而馳。另一方面，政府不斷宣傳國安法會保持香港金融中心地位，財爺與金管局皆作是說，即中方應該是希望香港金融形象是穩定的，但強積金一事又令市民到機構不敢相信制度。除非政府是刻意令大家不信官方拍心口所講的繁榮穩定，但如此又無道理可言。

較合理的解釋，應是中方拒絕承認BNO是出於面子居多，但未考慮香港在地的複雜情況，BNO與強積金的關係便是一例。香港是按原則建立一層層程序，現時在位者玩的是中式政治，投鼠本應忌器，但未有顧慮到香港許多細節，便將國情硬壓下來，造成不相容，以至有積金局反口覆舌的鬧劇。而積金局按舊香港原則辦事，向傳媒答覆後被人提醒，應按不承認BNO的新原則辦事，便突然要重新適應規則。然而從上而下急住澄清之際，又未顧及市民對強積金的觀感與移民的感受，結果愈說愈亂，又與「想/不想市民移民」的政治方向相悖（舊香港只按程序辦事，但現在確實政治掛帥）。

在大眾仍在揣摩紅線之際，或者，其實連政府亦未知道國安法對香港影響有多闊，包括如何與舊制度相容。

賈文清

其他觀點