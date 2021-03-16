中興去年純利跌17%至42.6億人幣 今年首季反彈
文章日期：2021年3月16日 20:51
中興通訊（0763）晚上公布去年業績，純利錄得42.6億元（人民幣，下同），按年減少17.25%；擬派末期息0.2元。
中興今日收報20.3元，升2.73%。期內收入1014.5億元，按年升11.8%；由於運營商網絡業務毛利率下降，拖累整體毛利率減少4個百分點至31.1%。
中興同時預告，今年首季純利上升1.3倍至2.10倍，達到18億元至24億元。首季業績急升主因營業收入增長，毛利率持續恢復改善，同時公司於期內轉讓北京中興高達通信技術90%股權，錄得稅前利潤約7.74億元。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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