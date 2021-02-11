據協議，雄岸將主要從事NFT項目投資。數字和基於加密貨幣的藝術作品能促進拍賣行的運營，有助於拍賣行不斷尋找新方式並吸引新受眾。訂約雙方將運用區塊鏈行業的豐富經驗，推動數字藝術品拍賣行業的發展。

同時，第九城市將利用其掌握的區塊鏈技術、FIL分佈式存儲服務、NFT相關研究儲備等為公司提供相應的技術支持，未來不排除更深層次的股權合作可能性。

集團指，預期建議合作將有助其進一步拓展其區塊鏈業務，並帶來長期價值。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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