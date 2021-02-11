雄岸科技與第九城市成立合營探索NFT機會
文章日期：2021年3月16日 20:26
雄岸科技（1647）公布，與納斯達克上市的第九城市（NCTY）簽定戰略合作協議。公司將成立全資附屬「香港雄岸數字藝術集團有限公司」，以建設基於中國藝術品為主、覆蓋全球主流藝術的不可替代代幣(NFT）。而公司將與第九城市成立合營公司以探索NFT領域機會。
據協議，雄岸將主要從事NFT項目投資。數字和基於加密貨幣的藝術作品能促進拍賣行的運營，有助於拍賣行不斷尋找新方式並吸引新受眾。訂約雙方將運用區塊鏈行業的豐富經驗，推動數字藝術品拍賣行業的發展。
同時，第九城市將利用其掌握的區塊鏈技術、FIL分佈式存儲服務、NFT相關研究儲備等為公司提供相應的技術支持，未來不排除更深層次的股權合作可能性。
集團指，預期建議合作將有助其進一步拓展其區塊鏈業務，並帶來長期價值。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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