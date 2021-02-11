百度孖展今日截飛 借出391億超購27倍
文章日期：2021年3月16日 19:07
中概股百度（9888）今日孖展截飛，截至下午7時，統計9家券商及綜合市場數據，共計借出391.5億元孖展。該股公開發售集資額14.01億元，僅計券商孖展，超購27倍。明日中午12時現金認購截止，擬下周二（3月23日）掛牌。
大型券商借出孖展最後一日僅微增10億至20億元不等，小型券商孖展多維持不變。其中富途借出137.27億元，輝立借出71億元，耀才借出65億元，華泰借出39.12億元，海通借出28.3億元，大華繼顯借出18.2億元，英皇借出17.6億元，凱基借出10億元，時富借出5億元。
百度美股預託證券（ADR）昨夜微升0.5%，收報265.53美元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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