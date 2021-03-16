人行副行長倡建立法由金穩委統籌金融穩定工作
文章日期：2021年3月16日 18:59
人民銀行行長劉桂平在人行旗下的《中國金融》雜誌發表文章，提出制定《金融穩定法》，釐清中央和地方金融穩定責任劃分，界定部門職責。法案建議確認由國務院金融穩定發展委員會全面統籌協調金融穩定工作，人行負責系統性金融風險防範化解，履行最後貸款人職責。國務院金融監管部門負責所監管行業的風險監測和處置工作。
劉桂平亦建議，由地方政府承擔地方金融監管和風險處置的屬地責任，按規定負責地方金融監管部門監管的各類組織、地方中小金融機構等的風險處置，負責防範和處置轄區內非法集資。
劉桂平指，目前中涉及金融穩定的制度規定分散在《中國人民銀行法》《商業銀行法》《證券法》《保險法》等多部法律，缺乏跨行業跨部門全盤統籌金融穩定制度安排。現有法律條文多為原則性規定，缺乏執行的具體措施和程序規定，可操作性不強。
劉桂平表示，近年金融機構業務活動日益復雜，更易產生跨行業、跨市場和跨境的金融風險傳導，識別和管理金融風險的難度不斷加大，加之當前國內外形勢復雜嚴峻，各類金融風險多發高發，亟待通過立法方式建立金融穩定長效機制，維護政治社會穩定大局。
目前中國系統性金融風險的監測預警及早期干預、金融機構改革重組和處置救助等制度規定還不完善。金融風險處置過程中，中央與地方、各部門之間的職責邊界不夠清晰，處置資金來源和使用順序不夠明確、市場化法治化處置手段不足等問題，影響處置效率、難度和成本。因此需須通過系統化制度化的法律規定，建立權威高效的金融風險處置機制，為金融風險處置提供法治保障。
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