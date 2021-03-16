劉桂平亦建議，由地方政府承擔地方金融監管和風險處置的屬地責任，按規定負責地方金融監管部門監管的各類組織、地方中小金融機構等的風險處置，負責防範和處置轄區內非法集資。

劉桂平指，目前中涉及金融穩定的制度規定分散在《中國人民銀行法》《商業銀行法》《證券法》《保險法》等多部法律，缺乏跨行業跨部門全盤統籌金融穩定制度安排。現有法律條文多為原則性規定，缺乏執行的具體措施和程序規定，可操作性不強。

劉桂平表示，近年金融機構業務活動日益復雜，更易產生跨行業、跨市場和跨境的金融風險傳導，識別和管理金融風險的難度不斷加大，加之當前國內外形勢復雜嚴峻，各類金融風險多發高發，亟待通過立法方式建立金融穩定長效機制，維護政治社會穩定大局。

目前中國系統性金融風險的監測預警及早期干預、金融機構改革重組和處置救助等制度規定還不完善。金融風險處置過程中，中央與地方、各部門之間的職責邊界不夠清晰，處置資金來源和使用順序不夠明確、市場化法治化處置手段不足等問題，影響處置效率、難度和成本。因此需須通過系統化制度化的法律規定，建立權威高效的金融風險處置機制，為金融風險處置提供法治保障。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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