TOM集團2300萬認購WeLab新股 最新持股8.01％
文章日期：2021年3月16日 18:45
長和（0001）旗下TOM集團（2383）上周四（11日）公布業績，內容提及上月認購香港本地金融科技公司WeLab（匯立金融控股）300萬美元（約值2329.59萬港元）的股份。完成認購後TOM集團將持有WeLab的8.01%股權。
李嘉誠於2014年開始透過TOM集團投資 WeLab，截至去年年底，TOM集團持有WeLab的8.25％股權。完成該輪融資後的TOM集團所持有的股權減少0.24個百分點，原因在於融資發行新股，令TOM集團的持股被攤簿。
WeLab是本地的金融科技企業，主要為國內提供貸款等業務，有自家的網上信貨平台WeLend，和虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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