李嘉誠於2014年開始透過TOM集團投資 WeLab，截至去年年底，TOM集團持有WeLab的8.25％股權。完成該輪融資後的TOM集團所持有的股權減少0.24個百分點，原因在於融資發行新股，令TOM集團的持股被攤簿。

WeLab是本地的金融科技企業，主要為國內提供貸款等業務，有自家的網上信貨平台WeLend，和虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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