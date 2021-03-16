內地近期嚴查信貸資金違規流入樓市情況，《南方日報》報道引述人行廣州分行及廣東銀保監局指，不計及深圳，截至目前省內銀行機構已完成個人經營性貸款自查的銀行網點共4501個，排查個人經營性貸款5678億元（人民幣，下同）、個人消費貸款2165億元，發現涉嫌違規流入房地產市場的問題貸款金額2.77億元，涉及920戶。當中，廣州市的銀行自查發現涉嫌違規流入房地產市場問題貸款金額1.47億元、涉305戶。