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廣東省發現2.77億貸款違規流入樓市

文章日期：2021年3月16日 18:40

內地近期嚴查信貸資金違規流入樓市情況，《南方日報》報道引述人行廣州分行及廣東銀保監局指，不計及深圳，截至目前省內銀行機構已完成個人經營性貸款自查的銀行網點共4501個，排查個人經營性貸款5678億元（人民幣，下同）、個人消費貸款2165億元，發現涉嫌違規流入房地產市場的問題貸款金額2.77億元，涉及920戶。當中，廣州市的銀行自查發現涉嫌違規流入房地產市場問題貸款金額1.47億元、涉305戶。

 

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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