香港青年電商促進會與淘寶大學聯合舉辦淘寶主播培訓
文章日期：2021年3月16日 18:38
香港青年電商促進會宣布，旗下香港萬家電商計劃與阿里巴巴（9988）旗下淘寶大學聯合舉辦淘寶主播培訓，將聘請淘寶大學的直播導師授課，以理論和實操相結合的方式，幫助零基礎學員掌握直播相關技能。大灣區共同家園青年公益基金將為本次參加計劃的18至40歲學員提供資助。
促進會指出，從事美妝、衣服鞋履、醫藥、旅遊等與銷售相關工作，又認為直播行業是未來發展大趨勢，即可加入淘寶主播培訓。零基礎學員參與培訓後，會更了解直播和電商行業，打好基礎，從而獨立進行直播等工作。課程將在網上以普通話授課，以及社群輔導、線下實戰，培訓費用為4980元，截止報名日期為4月15日，料於4月底開班。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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