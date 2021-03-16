港交所3獨董將退任 國企董事長將頂上
文章日期：2021年3月16日 18:27
港交所（0388）將於4月28日舉行股東週年大會，集團繼行政總裁換將後，董事會亦出現多個變動，據股東通函披露，3名獨立非執行董事陳子政、胡祖六及莊偉林將於任期屆滿後退任，董事會提名委員會提名由領展（0823）主席聶雅倫、曾任怡和高層的張明明，以及國企中信資本董事長張懿宸接任。
港交所早前已經宣布，3名由政府委任的董事馮婉眉、席伯倫及姚建華將於任期退任，其中席伯倫及姚建華將接受重選連任，馮婉眉的位置則提名由著名基金啟明創投主管合夥人梁穎宇接替。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
富途上季多賺11倍勝預期 去年Non-GAAP純利13.64億元
香港失業率升至7.2% 創近17年高 差過預期 就業不足率創沙士後高