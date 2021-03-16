恒大物業預告收購恒大保險經紀公司
文章日期：2021年3月16日 18:04
恒大物業（6666）在全年業績表明因業務快速擴展階段而不派末期息，顯然為更多併購留「彈藥」。而集團管理層便在全年業績會上預告，將會在今年收購恒大保險經紀公司，開展全民拓客的模式，代理壽險、財險、車險等多元產品。據恒大保險經紀公司官網顯示，集團於2016年成立，現擁有一支5000多人的銷售和服務隊伍，並開設了14家省級分公司。
公司又同時交出未來三年增長指引，當中按2021年完成在管面積達到6億平方米的目標後，以目前物業管理費均價計，2021年收入料可按年增長60至70%﹔非業主增值服務則依托母企中國恒大（3333）的穩健交付及銷售，料在2021年至2023年收入平均年增長30至40%水平。至於社區增值服務方面，管理層除表明將會新增保險經紀業務，並收購恒大保險經紀公司外，亦會與恒大房車寶集團合作，並同時擴大社區團購、家裝美居等業務，相信2021年增長可以增長一倍。
問到併購方面，集團管理層表示，目前已設有一支300人的投資團隊在尋找優秀標的，集團對併購標的亦有清晰要求，如項目毛利率需達20%，淨利率亦不低於10%，以及其他物業費單價等標準，需要付合高質量的要求，並會協助對方作「麥當勞式發展及融入」，令併購公司的毛利率等快速提升。
除了併購，集團管理層又多次提到母企中國恒大（3333）的交付量大，如去年合約銷售7232.5億元，約於未來兩至三年轉化為公司在管面積，按目前集團的快速發展，料至2023年的三年，年增速可至少達50%。同時集團亦已制度股權激勵計劃，計劃將以不多於5%股份作為激勵，但具體方案仍在制定中。