公司又同時交出未來三年增長指引，當中按2021年完成在管面積達到6億平方米的目標後，以目前物業管理費均價計，2021年收入料可按年增長60至70%﹔非業主增值服務則依托母企中國恒大（3333）的穩健交付及銷售，料在2021年至2023年收入平均年增長30至40%水平。至於社區增值服務方面，管理層除表明將會新增保險經紀業務，並收購恒大保險經紀公司外，亦會與恒大房車寶集團合作，並同時擴大社區團購、家裝美居等業務，相信2021年增長可以增長一倍。

問到併購方面，集團管理層表示，目前已設有一支300人的投資團隊在尋找優秀標的，集團對併購標的亦有清晰要求，如項目毛利率需達20%，淨利率亦不低於10%，以及其他物業費單價等標準，需要付合高質量的要求，並會協助對方作「麥當勞式發展及融入」，令併購公司的毛利率等快速提升。

除了併購，集團管理層又多次提到母企中國恒大（3333）的交付量大，如去年合約銷售7232.5億元，約於未來兩至三年轉化為公司在管面積，按目前集團的快速發展，料至2023年的三年，年增速可至少達50%。同時集團亦已制度股權激勵計劃，計劃將以不多於5%股份作為激勵，但具體方案仍在制定中。