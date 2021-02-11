越秀地產盈利按年增長21.9% 派末期息0.063港元
文章日期：2021年3月16日 17:58
越秀地產（0123）公布，去年營業收入按年增長20.6%至462.3億元人民幣（下同），毛利率約為25.1%，按年下降9.1個百分點。核心淨利潤增長14.6%至40.2億元，股東應佔盈利按年增長21.9%至42.5億元。每股基本盈利0.27元，按年增長13.6%。派末期息0.063港元，按年升28.6%，全年派息每股0.12港元，按年升17.6%。
集團表示受到疫情影響，房地產市場表現先弱後強。去年越秀地產累計合同銷售為957.6億元，按年上升32.8%，完成全年合同銷售目標802億元約119.4%，當中實現「軌交+物業」合同銷售金額為約170億元。截至去年底，集團擁有總土地儲備約 2,454萬平方米。
越秀地產今日收報1.75港元，升2.3%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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