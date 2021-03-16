去年恒大物業營業收入按年升43.3%至105.09億元，三大業務物業管理服務、社區增值服務及非業主增值服務收入分別為63.21億元、12.64億元、29.23億元，分別按年升37.1%、120.6%及36.1%，分別佔收入比約60.2%、12%、27.8%。整體毛利率為38.1%，按年增加14.2個百分點。當中物業管理服務的毛利率為33.6%，按年升15.9個百分點，社區增值服務毛利率為63.4%，按年升6個百分點，非業主增值服務毛利率為37.1%，按年升8.7個百分點。

集團解釋三大業務的毛利率大幅增長，當中物管費相對較高的新交付物業管理項目比例增加；大力推動就以往並無收費的停車場收取物業管理費；持續科技投入，減少人工依賴，提升運營效率；持續開展系列成本控制措施；及去年受疫情影響，政府減免社保，人工成本下降。

至於社區增值服務毛利率則受益於全面梳理社區增值業務模式，堵塞經營漏洞；擴大社區增值業務覆蓋度，大力開展社區團購、生活家居服務等高頻剛需業務；及加強營收佔比較大的社區傳媒、車位租賃等重點業務開展，並創新服務內容，新增二手房租售協助等業務。非業主增值服務毛利率則因業務持續增長帶來的規模經濟效益；質保期內維修和保養服務規模擴張；及擴充毛利相對較高的交付前服務及物業交易協助服務。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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