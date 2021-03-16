國泰宣布推出「里數加現金」付款方式 本月底開始
文章日期：2021年3月16日 17:46
國泰（0293）宣布，由3月30日開始推出全新「里數加現金」付款方式，讓顧客在國泰網站預訂機票時，可靈活使用「亞洲萬里通」里數和現金組合付款。
所有「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員均可使用「里數加現金」付款方式隨時預訂任何航班；選用「里數加現金」方式付款，顧客可以全部使用里數支付機票的費用，或按自己心意調整里數與現金的比例，但每次最少要使用5000里數。而採用這種方式購買機票，仍然能賺取額外里數和會籍積分。
國泰顧客董事羅世民表示，預期市場環境開始改善時，旅遊需求將會十分強勁，相信顧客會歡迎可以里數購買機票及能夠即時確認機位，而里數加現金計劃，讓顧客能從容預訂旅程，且在使用里數的同時，亦能賺取里數供日後使用。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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