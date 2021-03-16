所有「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員均可使用「里數加現金」付款方式隨時預訂任何航班；選用「里數加現金」方式付款，顧客可以全部使用里數支付機票的費用，或按自己心意調整里數與現金的比例，但每次最少要使用5000里數。而採用這種方式購買機票，仍然能賺取額外里數和會籍積分。

國泰顧客董事羅世民表示，預期市場環境開始改善時，旅遊需求將會十分強勁，相信顧客會歡迎可以里數購買機票及能夠即時確認機位，而里數加現金計劃，讓顧客能從容預訂旅程，且在使用里數的同時，亦能賺取里數供日後使用。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

百勝中國斥近17億元 入股白羽肉雞供應商聖農5%

富途上季多賺11倍勝預期 去年Non-GAAP純利13.64億元

法興料今年中國GDP升8.5%

B站通過上市聆訊 集資234億元 去年營業額增近一倍

領航暫停中國資管牌照申請 將解僱滬一半員工

卓佳：港虛擬AGM仍處灰色地帶 盼監管釋疑

香港失業率升至7.2% 創近17年高 差過預期 就業不足率創沙士後高

波幅收窄成交勁縮 恒指全日升193點 久久王跌26%

橋水基金達利奧︰投資債券不明智 政府會禁止資金流向比特幣

永達汽車下半年豪車銷售按年升21.3％ 績後升半成

譚仔三哥全新「三哥水煮湯鴨血米線」推限定小食及特飲